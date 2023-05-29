Мишустин доволен эффектом от центров "Мой бизнес"

Премьер назвал их центрами притяжения для предпринимателей и новых идей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доволен тем, как центры "Мой бизнес" помогают в развитии деловой среды.

"Действительно, точки "Мой бизнес" стали центрами притяжения для предпринимателей и новых идей. Вокруг них формируется такая среда. Их уже 430 по всей стране, и вместе с научно-техническими центрами инноваций - их еще 250 - они хорошо покрывают страну с точки зрения возможностей, которые люди могут получить на региональном и муниципальном уровне", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса в понедельник.

Центры "Мой бизнес" - часть системы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая создается в каждом регионе России. Она призвана помочь людям в открытии и развитии своего дела. Например, в центрах "Мой бизнес" можно создать компанию в формате "одного окна", проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству.