Комитет Палаты представителей 30 мая рассмотрит инициативу по предотвращению дефолта США

Начало слушаний запланировали на 22:00 мск

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса во вторник рассмотрит законопроект о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года с целью предотвращения дефолта в стране. Об этом говорится в уведомлении, распространенном комитетом в понедельник.

Начало слушаний по этому вопросу запланировано на 22:00 мск. Комитет должен согласовать нормативные вопросы для того, чтобы по законопроекту могла проголосовать Палата представителей полного состава. Ожидается, что это произойдет 31 мая. Затем документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Американский лидер ранее призвал обе палаты Конгресса одобрить инициативу.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом тогда отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации.