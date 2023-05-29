Бизнес попросил правительство продлить до 2030 года программу льготных инвесткредитов МСП

Генеральный директор "Ивановской текстильной компании" Юрий Шилов также выступил с предложением запустить для реального сектора экономики - компаний с повышенным уровнем потерь - отдельный зонтичный механизм предоставления поручительств

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Существующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе программу льготного инвесткредитования под 2,5 и 4% годовых, следует продлить до 2030 года. С таким предложением выступил генеральный директор "Ивановской текстильной компании" Юрий Шилов на заседании правительственной комиссии по развитию МСП, которое провел в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Прежде всего, хотел попросить, чтобы все существующие меры поддержки продолжили до 2030 года, или насколько это возможно, действовать. В первую очередь, это программа под 2,5 и 4% годовых. Это нам важно для долгосрочного планирования своих инвестиций именно в производство, потому что производству нужен длительный период, когда мы можем окупить его", - сказал Шилов.

Он также выступил с предложением запустить для реального сектора экономики - компаний с повышенным уровнем потерь - отдельный зонтичный механизм предоставления поручительств, который открывает для МСП расширенные возможности для получения заемного финансирования. "Для реального сектора экономики, для промышленников предлагаю запустить отдельный зонтичный механизм с повышенным уровнем потерь. Ряд коллег не проходят сейчас под критерии, которые выставлены со стороны правительства и банков", - добавил гендиректор ивановской компании.

Зонтичный механизм поручительств - это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков - до 1 млрд рублей, срок кредита - не более 180 месяцев.