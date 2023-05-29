В Алчевске завершили работы на строящемся с 2012 года многоэтажном доме

Квартиры в этом доме получат 54 семьи, потерявшие жилье, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Работы на одном из трех многоэтажных домов, строящихся с 2012 года, завершены в Алчевске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Достраиваем объекты и в новых регионах. В Алчевске ЛНР завершили работы на одной из трех многоэтажек. Жители ждали этого с 2012 года! Квартиры в первом доме получат 54 семьи, потерявшие жилье. Во дворе есть спортплощадка, детский городок и парковка", - написал он.

Хуснуллин пояснил, что еще два многоквартирных девятиэтажных дома будут сданы "Единым заказчиком" до 1 сентября.

"Все это часть комплексной работы в рамках программы социально-экономического развития новых регионов, ключевая задача которой - создать достойные условия для жизни людей", - добавил вице-премьер.