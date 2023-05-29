Алиханов предложил сохранить финансирование центров "Мой бизнес" после 2024 года

Губернатор Калининградской области отметил, что эта система эффективно себя зарекомендовала за последние годы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Малое и среднее предпринимательство" выступил с инициативой продления финансирования системы центров "Мой бизнес" в регионах после 2024 года.

С просьбой рассмотреть этот вопрос глава региона обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в понедельник на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Хотели бы попросить сохранить финансирование этой системы, этой инфраструктуры и после 2024 года. Считаем ее крайне важной. Она очень эффективно себя зарекомендовала за последние годы", - сказал Алиханов, пояснив, что речь идет о продлении финансирования после достижения целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" (МСП).

По его словам, такие центры действуют не только в региональных столицах, но и в крупных муниципалитетах многих регионов, оказывая поддержку предпринимателям. Алиханов отметил, что в условиях санкций и закрытия международных рынков сбыта для российских компаний "сформировалась уникальная возможность развивать производство, сферу услуг, туризм, создавать новые технологии при гарантированном спросе". "Считаем, что предприниматели в этих сферах деятельности должны получать максимальную поддержку", - сказал он, добавив, что, основной целью на ближайшее время должны стать структурные изменения в секторе МСП, которые могут обеспечить повышение эффективности экономики страны в целом. Опыт Калининградской области также показывает важность развития индустриальных и технопарков, при этом большинство резидентов таких парков - "это как раз производственные малые и средние предприятия", добавил он.

Губернатор призвал создать на цифровой платформе МСП.РФ систему обмена лучшими практиками администрирования инструментов развития бизнеса для обмена опытом между регионами. "Считаем также возможным собрать и проработать успешные практики региональные и внедрить их, стандартизировать в линейку поддержки в рамках профильных нацпроектов", - отметил Алиханов.

Как указал председатель комиссии Госсовета, значительное число федеральных проектов по линии Минтруда и Минсельхоза, например, социальные контракты, также нужно интегрировать и совместить с целями нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. Калининградский губернатор также предложил внедрить в рамках нацпроекта финансовую поддержку для регионов в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию программ в отраслях с наибольшим потенциалом роста - при этом долю софинансирования определять исходя из уровня финансовой обеспеченности конкретного региона.