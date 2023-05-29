В России общий портфель микрозаймов в I квартале вырос на 11,1%

Он составил 380,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост портфеля займов в микрофинансовых организациях РФ по итогам I квартала 2023 года на 11,1% год к году, до 380,5 млрд рублей. Об этом говорится в докладе ЦБ "Тенденции микрофинансового рынка в I квартале 2023 года".

При этом в ЦБ отметили, что вопреки сезонному фактору снижения выдач в начале года объем предоставленных МФО займов вырос на 3% - за I квартал 2023 года было выдано 216,4 млрд рублей. В ЦБ объясняют такой рост оживлением в потребительском сегменте - в частности, увеличением объемов выдач POS-займов (за квартал - на 46% по объему выданных средств и на 30% по количеству заключенных договоров).

Регулятор также фиксирует снижение доли займов и микрозаймов с показателем задолженности, просроченной более чем на 90 дней - до 34,3%.

"Сохраняется тенденция к консолидации финансового результата у крупных участников рынка. В I квартале 2023 года в группе крупнейших МФО (портфель - более 1 млрд рублей) 78% прибыли обеспечили 15 участников, на которых приходится 46,6% совокупного портфеля рынка", - также говорится в материалах регулятора.

В докладе ЦБ отмечается, что динамику рынка МФО во многом определяют компании, выдающие займы дистанционно. Так, в I квартале 2023 года онлайн было выдано 72% совокупного объема займов, заключено 84% договоров. При этом и годовые, и квартальные темпы прироста портфеля и объема выдач в онлайн-сегменте существенно превышают общие показатели рынка, в некоторых периодах - в три раза.