"Газпром" провел плановые работы на газопроводе "Голубой поток"

Соответствующие ежегодные мероприятия состоялись во второй половине мая

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Газпром" во второй половине мая провел ежегодные плановые работы на газопроводе "Голубой поток", поставляющем российский газ в Турцию. Об этом говорится в корпоративном издании компании "Газпром трансгаз Саратов".

"В зоне эксплуатационной ответственности общества проведены мероприятия в рамках комплекса планово-предупредительных работ (ППР) ПАО "Газпром" № 2 "Голубой поток". Магистральный газопровод "Голубой поток" (Починки - Изобильное - Северо-Ставропольское ПХГ) традиционно встает на ППР на всем своем протяжении в середине - второй половине мая. В этом году задание остановить транспорт газа из центрального производственно-диспетчерского департамента "Газпрома" в дочерние компании поступило в 6:00 по московскому времени 15 мая 2023 года. На проведение технического обслуживания и ремонта на магистрали было отведено 120 часов", - сообщили в компании.

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1 213 км. В 2021 году по газопроводу в Турцию были поставлены рекордные 16 млрд куб. м газа.