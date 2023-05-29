ОПЕК рассчитывает, что санкции с Ирана снимут и он нарастит добычу нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что Иран является одним из основателей ОПЕК и ключевым игроком на мировом рынке нефти

ДУБАЙ, 30 мая. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) "с нетерпением ждет", когда санкции с Ирана будут сняты и страна сможет нарастить добычу нефти. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

"Иран является одним из основателей ОПЕК и ключевым игроком на мировом рынке нефти. Иран в настоящее время находится под санкциями, и это ограничивает добычу [нефти]. Мы знаем, что Иран может значительно нарастить объемы добычи в короткие сроки. Это было продемонстрировано в 2015-2016 годах, когда санкции были сняты", - заявил генсек ОПЕК в интервью иранскому агентству Shana. "Действительно, мы приветствуем возвращение добычи нефти Ираном в будущем, когда санкции будут сняты. Мы с нетерпением ждем этого дня", - отметил он.