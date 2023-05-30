Агаларов: объем инвестиций в курорт на Каспии может достигнуть $1 млрд к 2025 году

Среди знаковых проектов курорта он назвал концертный зал в форме Колизея на 10 тыс. мест и отель на насыпном острове в виде круизного корабля

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство комплексного курорта Sea Breeze на Каспийском море в Азербайджане может достигнуть $1 млрд к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС девелопер проекта, российский бизнесмен Эмин Агаларов.

"В текущий момент объем инвестиций в проект, внешних и моих собственных, составляет около $700 млн, но я думаю, что в ближайшие несколько лет примерно на $1 млрд можем рассчитывать", - сказал он. Агаларов уточнил, что в проекте уже возведено около 500 тыс. кв. м недвижимости, сейчас в стадии строительства находится около 50 разноформатных зданий, от коттеджей до крупных отелей, в ближайший год планируется запустить строительство еще около 100 зданий.

Среди знаковых проектов курорта, которые пока находятся на стадии идеи и концепции, он назвал концертный зал в форме Колизея на 10 тыс. мест и отель на насыпном острове в виде круизного корабля под названием Caspian Dreamliner. "Стоимость такого проекта - $200-250 млн. Если получу разрешение, сразу приступлю", - сказал он.

Создание поселка Sea Breeze на берегу Каспийского моря в пригороде Баку началось в 2005 году со строительства пятизвездочного отеля с прилегающим пляжем. Сейчас проект включает уже введенную или планируемую к строительству жилую и коммерческую недвижимость, в том числе комплексы апартаментов, резиденции, виллы, отели, рестораны и торговые комплексы, а также социальную инфраструктуру. Общая площадь освоения территории составляет около 450 га.

Эмин Агаларов - российский бизнесмен и певец азербайджанского происхождения, сын президента Crocus Group Араза Агаларова. Занимается девелоперским и ресторанным бизнесом, является президентом медиахолдинга "Жара".