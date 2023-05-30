Toyota сообщила о рекордных объемах производства в апреле

Рост составил 13,8%

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Объемы производства ведущего японского концерна Toyota в апреле составили 787,8 тыс. автомобилей, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в распространенном во вторник отчете компании.

При этом апрельские показатели выпуска оказались рекордными для этого месяца за всю историю корпорации. Мировые продажи автоконцерна в апреле также увеличились на 4,9% до 800,8 тыс. единиц.

В прошлом году Toyota вместе с ее дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн автомобилей.