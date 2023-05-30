Министерство энергетики Молдавии сообщило о сбоях в подаче электроэнергии из-за аварий

Сбои наблюдаются на юге и в центральной части страны

КИШИНЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики Молдавии сообщило во вторник о сбоях в подаче электроэнергии на юге и в центральной части страны из-за аварий на высоковольтных линиях.

"Сегодня утром высоковольтная линия (400 кВ) Исакча - Вулканешты была отключена из-за повреждений. Линия будет вновь подключена к концу дня. Также сегодня по не известным пока причинам была отключена высоковольтная линия (330 кВ) Бельцы - Днестровск. Линия была немедленно восстановлена, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны", - говорится в сообщении на странице министерства в "Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Там сообщили, что в настоящее время специалисты "Молдэлектрики" работают над восстановлением системы и постепенно начинают подачу электроэнергии. По данным телеканала "Первый Приднестровский", во вторник были обесточены несколько городов на левом берегу Днестра. Среди них Каменка, Рыбница, Слободзея, а также некоторые населенные пункты в Дубоссарском районе. О частичных сбоях также сообщали в таких крупных городах, как Кишинев, Тирасполь и Бендеры.

По высоковольтной линии электропередачи Исакча - Вулканешты осуществляется поставка электроэнергия из Румынии, а главным поставщиком электроэнергии в Молдавию является расположенная в Приднестровье тепловая электростанция Молдавской ГРЭС.