В России выдача ипотеки в апреле выросла более чем в три раза год к году

В этом месяце заключили 153,3 тыс. договоров займа

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Выдача ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в России в апреле 2023 года выросла более чем в три раза - до 153,3 тыс. договоров займа относительно того же месяца 2022 года в связи с низкой базой прошлого года. Об этом во вторник сообщается на сайте Банка России.

"Кредитные организации в апреле 2023 года предоставили 153,3 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 566,1 млрд рублей, что менее чем на 1% ниже показателей выдач в марте (было выдано 154 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 569,4 млрд рублей). <…> По сравнению с апрелем 2022 года количество и объем предоставленных ИЖК увеличились более чем в три раза", - говорится в сообщении.

В ЦБ РФ объяснили значительный рост показателей ИЖК относительно 2022 года "существенным спадом кредитной активности на фоне сложившейся экономической ситуации" в прошлом году.

Выдачи ипотечных кредитов по договорам долевого участия (ДДУ) в апреле 2023 года сократились на 8,2% в числовом выражении - до 41,6 тыс. кредитов и на 8,8% в денежном выражении - до 200,4 млрд рублей против марта 2023 года. Это объясняется снижением объема кредитования по программам государственной поддержки на 6,0% за месяц к концу апреля 2023 года, пояснили в ЦБ РФ. "В то же время количество и объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов без учета ИЖК по ДДУ увеличились на 2,8% и 4,6% соответственно", - отметил регулятор.

Доля ипотеки в объеме всех рублевых кредитов физических лиц, выданных в апреле 2023 года, - более 2 трлн рублей - выросла с 27,6% в марте до 28,2% в апреле 2023 года.