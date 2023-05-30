Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о предоставлении Украине второго транша на $900 млн

Кроме того, в Международном валютном фонде и Киеве "достигли договоренности об обновленном наборе мер экономической и финансовой политики для первого обзора в рамках четырехлетней" программы EFF

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о предоставлении Украине второго транша объемом $900 млн в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении МВФ, посвященном первому обзору украинской экономики в рамках этой кредитной программы.

"Все количественные критерии реализации на конец апреля и структурные ориентиры на конец мая были [Украиной] достигнуты, что открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров выделения около $900 млн", - отмечается в документе, который опубликован по итогам прошедших в Вене переговоров с участием миссии МВФ под руководством Гэвина Грея.

Кроме того, как подчеркивается в документе, "сотрудники МВФ и украинские власти достигли [предварительной] договоренности об обновленном наборе мер экономической и финансовой политики для первого обзора в рамках четырехлетней" программы EFF. Эти договоренности также должен утвердить совет.

В заявлении отмечается "постепенное восстановление [украинской] экономики в 2023 году, хотя перспективы остаются крайне неопределенными, поскольку сохраняется исключительно высокая неопределенность", связанная с ходом специальной военной операции РФ. "Основные проблемы сохраняются: уровень бюджетного дефицита остается очень высоким, что влечет за собой сохранение больших финансовых потребностей, покрываемых за счет внешних грантов и кредитов на условиях, являющихся в значительной мере льготными", - подчеркнул Грей. Он указал на необходимость не допускать принятия мер, которые бы привели к снижению налоговых поступлений в украинский бюджет.

Совет исполнительных директоров МВФ ранее утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. 3 апреля в общий фонд государственного бюджета Украины поступил первый транш в размере $2,7 млрд.