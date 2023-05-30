Минтранс планирует вернуться к недискриминационному доступу грузов на ж/д в конце года

Однако правила требуют пересмотра с учетом произошедших изменений, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В конце текущего года планируется вернуться к правилам недискриминационного доступа грузов на железнодорожной сети. Однако правила требуют пересмотра с учетом произошедших изменений, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах форума "PRO//Движение. Контейнеры 2023. Форсайт рынка".

"Обсуждаем вопрос [о пересмотре приоритетности доступа грузов на ж/д сети]. На правкомиссии по транспорту данный вопрос обсуждался. Сейчас у нас временные правила, действует очередность перевозок. К концу года есть планы перейти и уже утвердить, вернуться к правилам недискриминационного доступа. При этом необходимые корректировки внести для того, чтобы те текущие изменения, которые произошли, - их учесть", - сказал Иванов.

Правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре обеспечивают всем компаниям равный доступ к перевозкам. Существующий порядок устанавливает приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми, при этом последние разделены на категории по значимости - от специальных, включая перевозки в пострадавшие от ЧП регионы, до транспортировки скоропортящейся продукции, сырьевых энергетических грузов. Правила регулируют в том числе доступ к инфраструктуре при вывозе угля из Кузбасса.

Действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной сети и портам были приостановлены правительством в марте 2022 года.

Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщал, что правительство решило продлить действие временных правил очередности перевозок на Восточном полигоне до конца года.