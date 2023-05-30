Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,22-1,56%

Курс доллара вырос до 81,15 рубля, евро - до 87,19 рубля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник днем продолжал развивать повышательное движение, обновив годовой максимум по индексу Мосбиржи. Однако ближе к вечеру инвесторы начали фиксировать прибыль по мере усиления ценового снижения в нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,22% - до 2 698,75 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,56%, до 1 047,60 пункта.

Курс доллара вырос на 0,32%, до 81,15 рубля, евро - на 0,39%, до 87,19 рубля, юань - на 0,03%, до 11,42 рубля.

В свою очередь зарубежные биржевые индексы преимущественно "зеленели". На глобальном уровне фокус внимания инвесторов начинает смещаться с темы повышения потолка госдолга в США в сторону предстоящего 14 июня заседания ФРС по ставке. "Вероятность увеличения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 57%, хотя еще месяц назад была на уровне 8%. Риски ужесточения денежно-кредитной политики связаны с возможным ухудшением положения американского банковского сектора, в то же время пауза в действиях Федрезерва может помешать поступательной борьбе с инфляцией", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На фондовом рынке лидерами роста оказались акции "Детского мира" (+3,4%) в связи с тем, что "дочки" эмитента проведут выкуп акций у акционеров по цене в 71,5 рубля за бумагу, то есть практически по рыночной цене, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также росли акции "Совкомфлота" (+3,34%), "Сегежи" (+2,61%), привилегированные акции "Башнефти" (+2,38%), бумаги НЛМК (+2,37%), расписки "Эталона" (+1,91%), котировки "Магнита" (+1,3%) и акции "Полиметалла" (+1,29%).

"Совкомфлот" продолжал повышение вместе с другими дивидендными историями, такими как "Башнефть". Группа "Эталон" в свою очередь представила операционные результаты, согласно которым продажи в натуральном выражении в апреле текущего года по сравнению с январем подскочили на 112%. В I квартале 2023 года при этом продажи недвижимости сократились на 32% в денежном выражении и на 19% в физическом выражении", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Лидерами понижения оказались акции энергокомпании ТГК-1 (-5,05%) в связи с отказом от выплаты дивидендов за 2022 год, добавляет эксперт.

В большом минусе к завершению сессии находились расписки VK (-3,14%), акции "Яндекса" (-3,12%), обыкновенные акции "Мечела" (-3,08%), котировки "Аэрофлота" (-2,91%), расписки X5 Retail Group (-2,88%) и акции "Роснефти" (-1,2%). Кожухова отмечает, что совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 17,97 рубля на акцию с доходностью около 4% и закрытием реестра 11 июля. Собрание акционеров должно одобрить дивиденды 30 июня.

Рынок завтра

В среду, 31 мая, будет опубликована "Бежевая книга" ФРС (отчет о текущей экономической ситуации в стране). ЕЦБ опубликует отчет о финансовой стабильности, а глава европейского регулятора Кристин Лагард выступит с речью.

Из важной статистики Бахтин выделил майские индексы PMI в производстве и секторе услуг КНР, данные об уровне безработицы в Германии, а также число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) за апрель.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 31 мая - 2 650-2 750 пунктов, по курсу доллара - 79,5-81,5 рубля.

Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2 650-2 750 пунктов. Курс доллара прогнозируется в диапазоне 80-82 рубля, евро - 86-88 рублей, юань - 11,1-11,5 рубля.