На реализацию мастер-планов городов ДФО может потребоваться порядка 52 млрд рублей

По словам директора департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Григория Смоляка, выполнение этих планов будет осуществляться за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и других финансовых инструментов

ХАБАРОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Мероприятия мастер-планов развития дальневосточных городов потребуют около 52 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

"Мастер-планы будут реализованы за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и других финансовых инструментов. Только инфраструктурных кредитов регионам Дальнего Востока в этом году будет предоставлено 15,2 млрд рублей", - сказал Смоляк. Так, например, в Хабаровске кредит направят на развитие нового микрорайона Ореховая сопка, в Якутске - на строительство инфраструктуры к нескольким новым кварталам, в Приморье - на создание промпарка.

Также будет оказана финансовая поддержка Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В этом году будет направлено в общей сложности 7,42 млрд рублей, уточнил Смоляк.

Мастер-планы городов, добавил собеседник агентства, также будут реализованы за счет специальных казначейских кредитов, которые можно взять под 3% годовых сроком до 15 лет. "В этом году регионы заявили потребность в 30 млрд рублей, которые им будут выданы Федеральным казначейством. Это деньги на инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру", - сказал Смоляк.

Смоляк добавил, что в этом году также будут реализованы мероприятия в рамках президентской единой субсидии на сумму 27,7 млрд рублей, направленные на строительство и реконструкцию социальных объектов, реализацию программы "1 000 дворов" и другие мероприятия, в том числе проводящиеся в рамках реализации мастер-планов городов.

Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. Идет работа над мастер-планами городов - это 11 региональных центров, девять городов с численностью населения свыше 50 тыс. жителей, три города с менее 50 тыс. жителей и две столицы БАМа - Тында и Северобайкальск. В этих городах живет больше половины населения Дальневосточного федерального округа.