Johnson & Johnson продолжает обеспечивать потребителей из России линзами Acuvue

В компании считают, что доступ к продукции для здоровья имеет основополагающее значение

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами марки Acuvue и считает, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", - рассказали в пресс-службе. "Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - добавили в компании.

Компания Johnson & Johnson ранее уведомила Росздравнадзор о выводе из ассортимента в России контактных линз одного наименования. В ведомстве исключили дефицит контактных линз в РФ.

"Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщал о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз данной продукции в Россию.

Позднее Минпромторг РФ сообщил, что расширит перечень параллельного импорта контактными линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb в течение двух недель.