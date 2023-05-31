31 мая, 10:26,
обновлено 31 мая, 10:41

"Камаз" планирует выплатить дивиденды за 2022 год

Компания ранее сообщала, что выручка по итогам 2022 года по РСБУ составила 267 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Камаз" планирует выплатить дивиденды за 2022 год, рассказал журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"Планируем", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности компании выплатить дивиденды за 2022 год.

Ранее компания сообщала, что выручка по итогам 2022 года по РСБУ составила 267 млрд рублей, что почти на 7% выше показателей предыдущего года. При этом инвестиции составили около 16 млрд рублей, что на 46% больше показателя 2021 года.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%) и "Автоинвест" (23,54%). 

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Россия
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