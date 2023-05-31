Nintendo закрыл доступ к российской версии официального сайта

В компании сообщили, что российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Японский разработчик игровых консолей Nintendo закрыл доступ к сайту российского подразделения компании, а также разрешил пользователям повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент из Nintendo eShop. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания рассказала, что российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме. "Начиная с 31 мая 2023 года, российские клиенты, у которых есть учетная запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент. Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo. Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, была удалена из соображений безопасности", - пояснили в компании.

По данным сервиса Internet archive, российская версия сайта компании продолжала работать до 30 мая 2023 года.

В марте 2022 года Nintendo приостановила продажи в России, на данный момент товары поставляются в страну с помощью схемы параллельного импорта.