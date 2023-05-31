Белоусов: более 40 регионов утвердят декларации в рамках инвестстандарта в 2023 году

Первый вице-премьер отметил, что в 45 регионах они уже утверждены

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Инвестиционные декларации в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта должны утвердить в этом году 44 региона, а в 45 регионах они уже утверждены, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"На сегодняшний день инвестиционные декларации в соответствии с разработанными Минэкономразвития методиками утверждены в 45 регионах страны. Остальные 44 региона должны утвердить декларации уже в текущем году", - сказал Белоусов.

По его словам, бизнес-объединения, прежде всего - "Деловая Россия", провели углубленный анализ принятых инвестиционных деклараций. "Высокую оценку получили декларации, принятые в Москве, Республике Башкортостан, Рязанской и Сахалинской областях. Однако в ряде случаев деловые объединения пришли к выводу, что принятые документы не в полной мере обеспечивают гарантии для инвесторов. Пришлось переделывать. 35 регионов уже доработали декларации, остальные в процессе завершения этой работы", - отметил Белоусов.

Он уточнил, что региональный инвестиционный стандарт состоит из пяти крупных блоков. Первым является инвестиционная декларация - документ, в котором закрепляются обязательства региона перед инвестором. Среди других блоков инвестстандарта Белоусов назвал инвестиционные комитеты, агентства развития, инвестиционные карты, свод инвестиционных правил, что, по его словам, является "прямым продолжением" дорожных карт, которые были реализованы в рамках национальной предпринимательской инициативы.

Белоусов отметил, что первые результаты работы по внедрению регионального инвестстандарта будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме. "Конечный результат работы по внедрению регионального инвестстандарта - рост инвестиций в регионах. Но он зависит от многих факторов. Непосредственный результат планируется замерять через национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. С текущего года в него включены показатели оценки качества инструментов регионального инвестиционного стандарта. Первые результаты будут представлены уже в июне на питерском международном экономическом форуме", - заключил первый вице-премьер.