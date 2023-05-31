ЦБ после заседания в июле может рассмотреть повышение нейтральной ставки

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что нейтральная ставка является важным параметром с точки зрения оценки направленности денежно-кредитной политики по отношению к ее долгосрочному уровню

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Аргументов в пользу повышения нейтральной ставки в России стало больше, чем год назад, Банк России рассмотрит этот вопрос после заседания совета директоров в июле, руководствуясь опубликованными по итогам него основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики в стране. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в среду в Краснодаре в ходе пресс-конференции по итогам общественных консультаций с ЦБ по вопросам обзора денежно-кредитной политики.

"Совет директоров регулярно уточняет взгляд по нейтральной ставке по итогам июльского заседания по ставке ключевой. Это привязано, потому что вскоре после июльского заседания публикуем основные направления единой государственной денежно-кредитной политики: основополагающую предпосылку уточняем в привязке к этому документу. Сегодня аргументов в сторону того, чтобы этот показатель несколько сдвинуть вверх, больше, чем год назад", - сообщил Заботкин.

Он отметил, что нейтральная ставка является важным параметром с точки зрения оценки направленности денежно-кредитной политики по отношению к ее долгосрочному уровню.

"Текущая оценка нейтральной ставки в реальном выражении - 11,2%, в номинальном выражении с учетом целевой инфляции в 4% - это 5,6%. Это тот уровень, который мы скоммуницировали в 2020 году и с тех пор его придерживаемся", - резюмировал спикер.

В среду в Краснодаре проходят общественные консультации с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики. В мероприятии принимают участие представители Банка России, и эксперты - представители органов исполнительной власти, бизнеса, деловых объединений, научной общественности. Как заявляли организаторы, встреча позволит получить более полную картину отношения общества к инфляции и денежно-кредитной политике, а результаты обсуждения будут учтены при принятии решений по денежно-кредитной политике в дальнейшем.