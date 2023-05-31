Совдир "Атомэнергопрома" рекомендовал выплатить дивиденды только из прибыли прошлых лет

По итогам 2022 года прибыль рекомендуется не распределять

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы Росатома) рекомендовал выплатить дивиденды в размере почти 10,49 млрд рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Об этом говорится в протоколе решения Совета директоров компании, размещенном в среду на портале раскрытия информации.

"Рекомендовать акционеру - владельцу всех голосующих акций АО "Атомэнергопром" (Росатому - прим. ТАСС) принять решение о выплате дивидендов в размере 10 489 686 292 рублей 04 копеек (часть нераспределенной прибыли прошлых лет)", - говорится в документе. Из этой суммы предлагается выплатить в пользу госкорпорации "Росатом" 10 млрд рублей, в пользу РФ в лице Минфина России - 489,686 тыс. рублей.

В то же время по итогам 2022 года прибыль рекомендуется не распределять в связи с получением компанией убытка. Соответственно, по итогам этого года предлагается дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Выручка АО "Атомэнергопром" за 2022 год составила почти 1,4 трлн рублей, что почти на 300 млрд рублей больше, чем годом ранее (1,1 трлн рублей). Как следует из отчета компании по МСФО, чистая прибыль группы упала почти на 20% - с 203,89 млрд рублей до 160 млрд рублей.