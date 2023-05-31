Молдавия и ЕС договорились о снижении тарифов на роуминг с 2024 года

Стороны подписали новое соглашение о либерализации тарифов 31 мая

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Молдавия и Евросоюз договорились о снижении тарифов на роуминг с 2024 года. Об этом заявила президент республики Майя Санду в ходе совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой Фон Дер Ляйен в среду.

"Наша страна и ЕС подписали сегодня новое соглашение о либерализации тарифов на роуминг. Договор предусматривает снижение цен на услуги роуминга начиная с 1 января 2024 года", - сказала Санду.

Молдавию, которая за годы независимости стала одной из беднейших стран Европы, в поисках лучшей жизни покинула почти треть трудоспособного населения. Большая часть работает в России и странах ЕС. В предвыборных программах практически все политики обещают остановить исход трудоспособного населения, но справиться с этой проблемой не удается.

Председатель Еврокомиссии прибыла в Кишинев для участия в саммите Европейского политического сообщества. Свое участие в мероприятии подтвердили главы государств и правительств 50 стран, сказала Санду. Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку со стороны Брюсселя проевропейскому правительству страны, которое было сформировано Партией действия и солидарности.