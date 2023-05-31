В РФ максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде мая вновь составила 7,75%

По данным ЦБ, ставка в первой декаде мая составляла 7,64%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде мая 2023 года не изменилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 7,75%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным ЦБ, ставка в первой декаде мая составляла 7,64%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.