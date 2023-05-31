Чернышенко заявил, что к концу года реализуют девять особо значимых IТ-проектов

Вице-премьер указал, что остальные будут реализованы в течение 3-5 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Девять особо значимых IТ-проектов будут реализованы к концу 2023 года, остальные - в течение 3-5 лет. Общая стоимость таких проектов составит 212,8 млрд рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Для 80% всех решений уже существуют российские аналоги средней и высокой степени зрелости. Их мы включили в перечень особо значимых проектов, которые дорабатываются и внедряются в разных отраслях. К I кварталу текущего года были полностью реализованы 10 таких [особо значимых IТ-проектов], до конца года завершим еще 9, остальные проекты воплотим в жизнь в горизонте 3-5 лет", - сказал Чернышенко.

Общая стоимость этих проектов составляет 212,8 млрд рублей, добавил вице-премьер. 10% этой суммы финансируется за счет федеральных грантов. Остальные инвестиции - собственные средства предприятий.

В ходе конференции вице-премьер совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным принял участие в осмотре выставки в рамках ЦИПР, отметили в аппарате вице-премьера. В частности, на стенде "Газпрома" состоялась презентация проекта сборочного производства космических аппаратов, где будут создаваться спутники для частных и государственных заказчиков. Также вице-премьер посетил стенд "Нацпром технологическое партнерство" - финансово-производственный союз предприятий ООО "Булат, АО "Сигналтек", АО НПЦ "Элвис", которые выполняют полный цикл создания и производства российского электронного оборудования.

Также вице-премьер посетил стенд" Лукойла", на котором были представлены строительство филиала пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме, проект Интеллектуального месторождения с оцифровкой 87 месторождений компаний и первая с сфере ТЭК система кадрового электронного документооборота. Чернышенко дополнительно ознакомился с разработками таких компаний как "Газпром", СПКА, "1C", F+tech, ГК "Астра",VK, "Сбер", Sitronics Group, "Россети", "ДОМ.РФ", ПК "Аквариус" и Ростех.

"Всего мы представляем более 50 нижегородских разработок. Это и обновленная метавселенная к запуску ИТ-кампуса "Неймарк", и профориентационный VR-проект "Перспектива", который дает возможность любому ученику попробовать себя в роли специалиста востребованных профессий. Особое внимание уделяем туристическому потенциалу региона: на стенде доступна афиша от "Центра 800", презентация по развитию креативных индустрий и новый туристический портал Нижегородской области "Знакомьтесь, Нижний", - сообщил Никитин.