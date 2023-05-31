Выработка электроэнергии в России в апреле снизилась на 0,7%

По данным Росстата, производство электроэнергии составило 94,3 млрд кВт·ч

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в апреле 2023 года составило 94,3 млрд кВт·ч, что на 0,7% ниже показателя за аналогичный месяц 2022 года и на 10% меньше, чем в марте текущего года. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, российские тепловые электростанции в апреле нарастили выработку на 1,1% в годовом выражении, до 58,6 млрд кВт·ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей 67,3% от всего производства электроэнергии. При этом атомные и гидроэлектростанции снизили выработку на 6% и 1%, до 18 млрд и 17,1 млрд кВт·ч соответственно.

Объекты ВИЭ-генерации в апреле произвели 646 млн кВт·ч электроэнергии, это рост на 1,1% по сравнению с апрелем 2022 года.

В январе - апреле 2023 года совокупное производство электроэнергии в РФ составило 415 млрд кВт·ч, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Так, производство на ТЭС возросло на 2,8%, до 279 млрд кВт·ч, однако на АЭС и ГЭС сократилось на 7,8% и 5,7% - до 71,7 млрд кВт·ч и 61,8 млрд кВт·ч соответственно. Выработка на объектах ВИЭ за четыре месяца увеличилась на 5,4%, до 2,2 млрд кВт·ч.