Поезд Самара - Минск начнет курсировать с 14 июня

Рейсы будут осуществляться еженедельно

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Поезд сообщением Самара - Минск начнет курсировать с 14 июня и до конца летнего периода. Об этом сообщает в среду пресс-центр Белорусской железной дороги.

"В целях укрепления транспортных связей и развития международных пассажирских перевозок между Республикой Беларусь и Российской Федерацией Белорусская железная дорога и ОАО "РЖД" на летний период назначили новый поезд в сообщении Самара - Минск", - говорится в сообщении.

В первый рейс поезд отправится из Самары 14 июня и прибудет в Минск на следующие сутки, затем из Минска в Самару он отправится 16 июня. Далее по 13 сентября он будет отправляться из Самары еженедельно по средам и прибывать в Минск по четвергам, а из Минска по 15 сентября поезд будет отправляться по пятницам и прибывать в Самару по воскресеньям.

В БЖД сообщили, что в состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон, оборудованный купе для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Продажа билетов на поезд Самара - Минск уже открыта.

На территории Белоруссии поезд делает остановки в Борисове и Орше, на территории России - в Смоленске, Туле, Пензе, Сызрани и других городах.