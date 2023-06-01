ИНК готовит возражения по некоторым итогам проверки Росприроднадзора

В работе Иркутской нефтяной компании выявили 81 нарушение

ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) готовит возражения на некоторые итоги проверки Росприроднадзора, которая выявила 81 нарушение в работе предприятия. Нарушения, по которым ИНК возражений не имеет, будут устранены в установленный срок, сообщил в четверг ТАСС представитель компании Николай Собкин.

"Мы изучаем акт Росприроднадзора по итогам плановой проверки. Готовятся возражения в установленном законом порядке. Нарушения, по которым компания не имеет возражений, будут устранены в срок, определенный предписанием ведомства", - сказал Собкин.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова накануне в своем телеграм-канале сообщила, что ведомство выявило 81 нарушение в работе ИНК. Она отметила, что у компании нет четкого контроля объемов добычи, не реализованы проектные решения по использованию попутного нефтяного газа, не внесена в полном объеме плата за вредные выбросы, не соблюдаются требования к пользованию подземными водами, проведено строительство скважин Марковского и Даниловского месторождений без утвержденного проекта.

ИНК - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). В 2024 году планирует запустить в Иркутской области газохимический комплекс. Это крупнейший инвестиционный проект ИНК, он реализуется в Усть-Куте, включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и завод полимеров.