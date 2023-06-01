1 июня, 04:40

Wildberries планирует запустить экскурсии по своим складам

Генеральный директор компании Татьяна Бакальчук отметила, что маркетплейс в ближайшее время ждут изменения в плане коммуникации с потребителями

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский маркетплейс Wildberries планирует запустить экскурсии по своим складам и в целом стать более открытым для людей. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в кулуарах форума "Неделя российского ретейла - 2023".

"В рамках принципа прозрачности и открытости мы, наверное, будем проводить экскурсии периодически на наши склады", - сказала она.

По словам Бакальчук, маркетплейс в ближайшее время ждут качественные изменения в плане коммуникации с потребителями и получения от них обратной связи. Отвечая на вопрос о перспективах роботизации в Wildberries, гендиректор отметила, что "роботы не должны заменить людей". 

Теги:
РоссияБакальчук, Татьяна Владимировна
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