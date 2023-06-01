Bloomberg: на заводе Tesla в Шанхае Маску показали прототип обновленной Model 3

По данным агентства, обновленная модель автомобиля несколько длиннее и "спортивнее" предыдущей версии

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Представители завода американской компании - производителя электромобилей Tesla в Шанхае показали ее исполнительному директору Илону Маску прототип серийного автомобиля Model 3 в обновленной версии. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, обновленная модель автомобиля, первый седан Tesla для массового рынка, несколько длиннее и "спортивнее" предыдущей версии. Также автомобиль отличается более элегантным дизайном интерьера.

Маск посетил завод в Шанхае в среду вечером по местному времени. На объекте Tesla он поприветствовал около 100 сотрудников. Предприниматель угостил их гамбургерами и прохладительными напитками, а затем примерно через час уехал, сообщили агентству источники.

По информации агентства, Маск улетел из Шанхая в штат Техас на частном самолете в четверг, тем самым завершив поездку в Китай.

В 2019 году в Шанхае был открыт завод Tesla. После модернизации в прошлом году предприятие способно ежегодно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y. Ранее в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один сборочный завод в Шанхае. На нем планируется наладить производство 450 тыс. Model 3 и Model Y в год.