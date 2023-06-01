Минстрой объяснил рост задолженности по инвестиционной программе увеличением авансирования

Как отметили в ведомстве, увеличение авансирования строек позволило продолжить работу над проектами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ объяснил рост дебиторской задолженности по мероприятиям в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) увеличением авансирования госзаказов на строительство от 50% до 90%. Ранее несоответствия по дебиторской задолженности ведомства выявила Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджета министерством в 2022 году.

"Что касается увеличения дебиторской задолженности в рамках ФАИП в 2022 году, то это в первую очередь связано с мерами, которые были разработаны с целью поддержки строительной отрасли и недопущения срыва сроков введения объектов в эксплуатацию. Одной из таких мер стало увеличение авансирования по строительству объектов в рамках госзаказа от 50 и до 90%", - заявили в пресс-службе министерства в четверг.

В Минстрое отметили, что увеличение авансирования строек позволило продолжить работу над проектами. Чтобы усилить контроль за их реализацией и использованием средств казны, в 2023 году строительный надзор на объектах, возводимых в регионах за счет средств федерального бюджета по госпрограмме "Строительство", передали ФБУ "Росстройконтроль".

Счетная палата также предложила Минстрою провести инвентаризацию задолженности по мероприятиям в рамках ФАИП, чтобы ликвидировать несоответствия, выявленные в ходе проверки исполнения бюджета министерством в 2022 году. В Минстрое заявили, что "учтут предложения Счетной палаты".

В своем отчете по линии Минстроя Счетная палата раскритиковала недостаточный контроль за использованием инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), предоставляемых регионам, поскольку в некоторых соглашениях с субъектами не были установлены плановые значения выполнения проектов. "Паспортом федерального проекта показатели эффективности в части инфраструктурных проектов не предусмотрены", - ответили на это замечание в Минстрое. В министерстве добавили, что плановые значения социально-экономических показателей инфраструктурных проектов в регионах начали включать в соглашения об их реализации только с февраля 2023 года, согласно соответствующему поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Минстрой предложил Минфину разработать специальный модуль для заключения соглашений с регионами по ИБК в ГИИС "Электронный бюджет" так, чтобы субъекты могли через этот модуль загружать отчеты. В министерстве отметили, что эту инициативу концептуально поддержали Минэкономразвития и Счетная палата.