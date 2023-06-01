1 июня, 07:19

Аэропорты Вьетнама начали применять электронные удостоверения для идентификации пассажиров

Пилотный проект рассчитан на два месяца

ХАНОЙ, 1 июня. /ТАСС/. Аэропорты Вьетнама разрешили с 1 июня местным гражданам использовать учетные записи электронной идентификации вместо традиционных удостоверений личности. Пилотный проект применения национальной системы электронного учета граждан e-ID рассчитан на два месяца и охватит все аэропорты страны, сообщили в четверг в Управлении гражданской авиации республики.

Как пояснили в ведомстве, учетная запись e-ID может полностью заменить физическое удостоверение личности при пользовании авиатранспортом. Ее использование допускается в аэропорту на стойке регистрации и при проверке авиационной безопасности во время посадки в самолет. На начальном этапе e-ID будет действовать только на рейсах внутри страны.

Создание учетной записи e-ID доступно любому гражданину Вьетнама при условии, что указанная им при регистрации информация совпадает со сведениями, содержащимися в национальном удостоверении личности или в иммиграционной базе данных страны.

В долгосрочной перспективе Управление гражданской авиации Вьетнама кроме использования e-ID вместо физических документов для регистрации на авиарейсы намерено также внедрить и биометрическую аутентификацию. 

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© Информационное агентство ТАСС
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