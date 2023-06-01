Первый китайский круизный лайнер будет выведен из дока в Шанхае 6 июня

На лайнере будут расположены торговый центр, пятизвездочную гостиницу, рестораны, бары, массажные салоны и центр искусств

ШАНХАЙ, 1 июня. /ТАСС/. Китай завершает строительство своего первого большого круизного лайнера, из дока в Шанхае судно будет выведено 6 июня. Об этом сообщает в четверг информационный ресурс "Пэнпай".

Соглашение на строительство двух судов проекта Vista с базирующейся в США Carnival Corp и итальянской компанией Fincantieri было подписано в ноябре 2018 года во время первой Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE). К строительству на начальном этапе Waigaoqiao Shipbuilding приступила в середине октября 2019 года. Второе судно начали строить в августе 2022 года. Первый лайнер должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2023 года.

Первый построенный в Китае круизный лайнер будет иметь 323,6 м в длину и 37,2 м в ширину. На различных уровнях судна, высота которых сопоставима с 16-этажным зданием, будет расположена вся необходимая для отдыха и развлечений инфраструктура, включая торговый центр, пятизвездочную гостиницу, рестораны, бары, массажные салоны и центр искусств.

На лайнере с водоизмещением 135,5 тыс. т разместятся свыше 2 тыс. жилых кают. Среди них 34 номеров люкс, 287 комнат с видом на море и 969 номеров с балконами. Судно спроектировано для перевозки 5246 пассажиров. Максимальная скорость движения лайнера составит 22,6 морских мили в час.

Власти Шанхая в последние годы принимают различные меры для продвижение круизного бизнеса в мегаполисе. Особое внимание уделяется беспошлинной зоне Вайгаоцяо, которую власти стремятся к 2035 году превратить в кластер круизной индустрии мирового класса с отлаженной промышленной и производственной базой, а также концентрированными потребительскими ресурсами.