Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-III

Индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минфин разработал и внес в правительство РФ законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Начиная с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях. Такие изменения предлагается внести в федеральный закон "О рынке ценных бумаг", - также следует из сообщения.

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II типа. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-III для получения налоговых льгот.

По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-III, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Данные изменения будут внесены в виде поправок в Налоговый кодекс.

При возникновении особой жизненной ситуации граждане вправе полностью или частично потребовать возврата учтенных на ИИС-III денежных средств без прекращения договора. Перечень документов и требования к ним будут устанавливаться нормативным актом Банка России. Кроме того, Правительством РФ будут установлены критерии ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается на ИИС-III.

Как прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, решение о трансформации системы ИИС было принято для создания инструментов, направленных на формирование физлицами долгосрочных сбережений. "Изначально целью введения ИИС было привлечение населения на фондовый рынок и повышение его привлекательности. По прошествии семи лет со дня внедрения ИИС часть поставленных целей была достигнута, и назрела необходимость в создании инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, и в разработке механизмов стимулирования и поощрения таких сбережений. Кроме того, мы стали наблюдать, что значительная часть ИИС на брокерском обслуживании остаются пустыми и используется только для получения налогового вычета в конце срока ИИС, что расходится с нашими целями", - отметил Моисеев.