Удмуртия намерена помочь Лутугинскому району ЛНР в обновлении инфраструктуры

Подписи в соглашении о сотрудничестве поставили глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь и глава Удмуртии Александр Бречалов

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Лутугинский район ЛНР и Удмуртская Республика заключили соглашение о сотрудничестве, Удмуртия поможет муниципалитету ЛНР в обновлении инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь.

"На сегодняшний день очень важно взаимодействовать, совместно решать существующие проблемные вопросы, касающиеся поддержания нормального уровня жизнеобеспечения нашего края, обновления инфраструктуры района, от которой напрямую зависит качество жизни лутугинцев. Очень ценим оказываемую нам помощь и надеемся на плодотворное сотрудничество", - цитирует Бондаря в своем Telegram-канале в четверг пресс-служба правительства ЛНР.

Подписи в соглашении о сотрудничестве поставили Бондарь и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отмечается, что регионы будут взаимодействовать в обеспечении жизнедеятельности Лутугинского района, его экономической и культурной сфер. Власти Лутугинского района и Удмуртии уже прорабатывают планы взаимодействия на ближайшие два года.