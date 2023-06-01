Минсельхоз представит предложения по решению проблем с обновлением рыбопромыслового флота

Как напомнил глава ведомства Дмитрий Патрушев, для защиты интересов малого и среднего бизнеса предусмотрено сохранение "исторической квоты", а также льгота по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих предприятий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Предложения по решению проблем с обновлением рыбопромыслового флота в России будут представлены в правительство РФ в ближайшее время. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания коллегии Росрыболовства.

"Скрывать не стану: есть определенные сложности. Построить уже должны были больше. Проблемы накопились и в 2022 году к ним прибавились действия недружественных стран. Для изменения ситуации в начале 2023 года был создан межведомственный штаб "Инцидент", в рамках которого мы детально разбирали ситуацию в разрезе каждого судна, каждой верфи и каждого инвестора. В ближайшее время представим председателю правительства подробный доклад и предложения по решению ситуации", - сказал он.

Министр напомнил, что в ходе первого этапа реализации механизма инвестиционных квот было построено 25 рыбоперерабатывающих заводов, 10 рыболовных судов и шесть краболовов. Он выразил надежду, что выработанные системные меры позволят решить существующие проблемы и избежать новых при реализации второго этапа, старт которого запланирован на второе полугодие 2023 года. Второй этап должен обеспечить строительство еще 65 судов, пяти логистических комплексов и восьми современных перерабатывающих объектов на Дальнем Востоке.

"При этом, конечно, мы должны учесть имеющийся опыт. Заказы на строительство судов второго этапа должны размещаться на верфях, которые имеют необходимую экономическую устойчивость, квалификацию и мощности. В этой связи прошу Росрыболовство соответствующим образом организовывать работу в своей части", - отметил Патрушев.

Он напомнил, что для защиты интересов малого и среднего бизнеса предусмотрено сохранение для них "исторической квоты", а также льгота по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих предприятий. Это даст возможность сохранить количество субъектов МСП, обеспечить их участие в конкурентных процедурах и продолжить вылов водных биоресурсов, не ограничивая деятельность.

Министр также отметил, что на волне санкционного давления в 2022 году несколько зарубежных поставщиков отказались выполнять свои обязательства в сфере поставок зарубежной техники и оборудования даже при наличии авансирования контрактов. Для системной поддержки судостроения правительство в 2022 году выделило Минпромторгу 7 млрд рублей на создание проектов необходимой отечественной техники и оборудования. "Рассчитываем, что в ближайшей перспективе это позволит обеспечить судостроение необходимыми комплектующими", - резюмировал он.