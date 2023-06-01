В семи строительных вузах России планируют открыть кафедры для подготовки управленцев

В частности, в сентябре такую кафедру откроют на базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Минстрой России планирует открыть корпоративные кафедры для подготовки управленческих кадров в строительную отрасль в семи строительных вузах страны. В сентябре такая кафедра будет открыта на базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, сообщила в четверг руководитель Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России Ирина Минина.

"Минстрой сейчас уделяет особое внимание формированию управленческого и кадрового резерва. Базовая корпоративная кафедра Минстроя России находится в Московском государственном архитектурно-строительном университете (МГСУ). Для кафедры были сформированы и одобрены Минстроем России две магистерские программы именно для того, чтобы готовить молодой управленческий кадровый резерв для стройкомплекса. В планах запустить такие кафедры во всех строительных вузах. Их всего семь в нашей стране", - сказала Минина в ходе форума "Молодой специалист - строитель будущего" в Новосибирске .

Она уточнила, что корпоративную кафедру уже запустили в профильном университете Нижнего Новгорода, осенью - в Новосибирске. По словам Мининой, она позволит готовить кадры для региональных министерств строительства и подведомственных учреждений. В пресс-службе министерства строительства РФ ТАСС уточнили, что кафедры в течение 2023-2024 годов также планируется открыть на базе профильных университетов в Казани, Пензе, Санкт-Петербурге и Томске.

О программах

Две магистерские программы посвящены темам регулирования строительной отрасли и контрольно-надзорной деятельности, к разработке которых привлекали ведущих специалистов-практиков стройотрасли и ЖКХ. Образовательные программы ориентированы на подготовку кандидатов в кадровый резерв министерства и его подведомственных учреждений. Причем Минстрой обязуется помочь в последующем трудоустройстве выпускников по условиям их целевого обучения. В феврале руководитель кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич сообщала, что кадровая потребность строительной отрасли в России составляет 200 тыс. человек.