Для каждой отрасли установят сроки по импортозамещению ключевых технологий

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в настоящее время идет масштабная работа по созданию программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для критической инфраструктуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Правительство России определит для каждой отрасли сроки, в которые критически важные импортные технологии должны быть заменены на отечественные. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Он обратил внимание, что в настоящее время идет масштабная работа по созданию программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для критической инфраструктуры.

"Важно синхронизировать календарь перехода на отечественные продукты с графиками их создания. Здесь необходима достаточно гибкая конструкция. Для каждой отрасли будут определены типовые решения и установлены предельные сроки замещения в них иностранных продуктов российскими аналогами", - сказал Мишустин.

В целом, же, сообщил он, правительство определит единые подходы к реализации государственной политики в данной сфере. По словам премьера, должны быть решены "все вопросы по наличию в стране ключевых технологий и решений, формированию надлежащих условий их разработки, производства, поддержки и сервисного обслуживания, подготовке квалифицированных специалистов". "А также нужна прозрачная система оценки уровня технологической независимости критической информационной инфраструктуры", - поставил задачу он.

Премьер подчеркнул, что на эту оценку не должны влиять руководители органов власти. "Конечно, когда вы за это отвечаете, хочется сделать процент [выполнения] повыше. Но независимая оценка, обратная связь, о которой всегда говорит президент, должна быть для нас катализатором всего процесса. И государственно-частное партнерство должно договориться об этой независимой оценке", - пояснил он.