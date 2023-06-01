Мишустин призвал "не баловаться" со сроками создания отечественных САПР для промышленности

Премьер-министр привел в пример Объединенную судостроительную корпорацию, которой был выделен грант на создание "тяжелой" САПР в судостроении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Государство сейчас поддерживает многие проекты по созданию систем автоматизированного проектирования (САПР) для промышленности, такая работа должна вестись в установленные сроки, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Сейчас максимальная доля поддержки [государства] у реализующихся проектов в сфере авиастроения, двигателестроения, в ракетно-космической промышленности, в общем машиностроении. И, конечно, большая их часть связана с разработкой отечественных решений САПР", - сказал глава кабмина.

"Коллеги, хотел бы обратить внимание, что задача очень ответственная, и просил бы в этом смысле со сроками не баловаться", - подчеркнул Мишустин. Он привел в пример Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которой был выделен грант на создание "тяжелой" САПР в судостроении. "Если мы сегодня уже помогаем, то мне нужны сроки, как и всем нам: и правительству, и стране", - добавил премьер.