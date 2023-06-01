Госдума одобрила в I чтении обратный акциз для производителей синтетического каучука

Согласно законопроекту, величина обратного акциза будет зависеть от биржевых цен на натуральный каучук

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект об обратном акцизе для производителей синтетического каучука с 1 января 2024 года. Документ разрешает таким производителям заключать соглашения с Минэнерго РФ о возможности особого порядка обложения каучука акцизом, параметры которого будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке, а также на бутан и бутадиен на роттердамском рынке.

Величина обратного акциза будет зависеть от биржевых цен на натуральный каучук: при неблагоприятных биржевых ценах производители будут получать обратный акциз на синтетический каучук из бюджета, при хорошей конъюнктуре производители будут уплачивать акциз в пределах ранее полученного ими акциза, пояснил ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Предельная величина обратного акциза - 9,15 тыс. рублей на тонну произведенного каучука, коэффициент индексации в случае благоприятной конъюнктуры составит 1,0033 за каждый месяц. Предельный срок действия соглашения с Минэнерго - десять лет, производитель должен заключить его не позднее 31 декабря 2024 года. Более половины производимых в России синтетических каучуков экспортируется.

Заключая соглашение, компании также будут брать на себя обязательство вернуть возмещенный ранее акциз, если оно будет расторгнуто или закончит действие. Объем возмещения акциза на синтетический каучук может в 2024 году составить 3,5 млрд рублей, в 2025 году - 2,2 млрд рублей. Такая оценка основана на прогнозах Минэнерго по производству в 2024 году 305 тыс. тонн синтетического каучука путем полимеризации бутадиена и 230 тыс. тонн - путем полимеризации изопрена.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, производство каучуков путем полимеризации изопрена и бутадиена, на которое приходится около половины выпуска синтетических каучуков, является низкомаржинальным бизнесом на фоне высокой конкуренции и издержек на сырье. В результате коронавирусных ограничений в 2020 году операционная рентабельность отрасли стала ниже критических пределов, что привело к риску остановки производства. В частности, рентабельность по чистой прибыли одного из производителей такого каучука с долей производства 63% от общероссийского в 2020 году сократилась с 15% до 3%, отмечалось в документе.

Как пояснил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, механизм обратного акциза уже предусмотрен для нефтеперерабатывающих заводов, что позволяет компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина Аи-92 или дизельного топлива на внутреннем рынке. "Такое же предложение внесено правительством в отношении синтетического каучука. Для заключения соглашения к организации предъявляется ряд требований, в том числе стоимость ее чистых активов должна быть не менее 7 млрд рублей. Этот налоговый маневр позволит частично снизить негативное влияние на бюджет из-за волатильности цен на мировых рынках", - сказал он.