Инвестиции резидентов в ОЭЗ "Моглино" под Псковом за год выросли до 15 млрд рублей

Год назад в "Моглино" фактический объем инвестиций по проектам резидентов составляет 11,2 млрд рублей

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций по проектам резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" за последний год увеличился более чем в 1,3 раза, превысив отметку в 15 млрд рублей. На данный момент выпуском продукции в ОЭЗ занимаются четыре предприятия, об этом в четверг сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии Псковского областного Собрания с отчетом о работе правительства региона за год.

"За пять прошедших лет кто-то из резидентов ушел, кого-то мы сами исключили с миллионными штрафами за нарушение принятых на себя обязательств, кто-то корректирует бизнес-модель в соответствии с новыми реалиями, и это нормальный процесс. Самое главное, несмотря на все сложности, фактический объем инвестиций по проектам резидентов уже составляет более 15 млрд рублей", - сказал Ведерников. Год назад глава региона сообщал о том, что в ОЭЗ "Моглино" фактический объем инвестиций по проектам резидентов составляет 11,2 млрд рублей.

Он также добавил, что на данный момент в ОЭЗ "Моглино" действующими, то есть выпускающими продукцию, являются четыре предприятия. В их числе: компания "Нор-Маали", занимающаяся производством лакокрасочных материалов, предприятие "Синтез Технолоджи", выпускающее синтетические алмазы. Кроме того, в "Моглино" работает "Елме Мессер Рус", реализаця проект в сфере производства промышленных газов.

Одним из ключевых резидентов ОЭЗ является завод "Титан-Полимер", занимающийся изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата). Производство является уникальным для России, позволяет выпускать все виды полимеров.