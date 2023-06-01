Лимит суммы претензий, которые рассматривает финомбудсмен, может быть увеличен

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лимит суммы претензий, с которой потребитель обращается к финансовому уполномоченному за разрешением спора в досудебном порядке, может быть увеличен с текущих 500 тыс. руб., сообщил глава совета Службы финансового уполномоченного, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в ходе презентации годового отчета Службы финомбудсмена.

"По спорам, которые связаны с ОСАГО, где есть ремонт, это уже сейчас за пределами [лимита 500 тыс. руб.]. По НПФ сейчас будет принят, мы все надеемся, ряд решений там тоже будет [по лимиту суммы претензии] за 500 тыс. рублей. Но и по другим спорам мы тоже считаем, что возможно увеличение. Сумма варьируется от 1 млн до 1,5 млн рублей", - сказал он.

Глава совета Службы финомбудсмена также отметил, что в случае, если будет разработано регулирование, которое позволит финансовому уполномоченному действовать как примирителю, лимит суммы претензии будет не нужен совсем.

Гузнов пояснил, что лимит в 500 тыс. руб. был введен для того, чтобы именно у массового неквалифицированного потребителя была возможность обращаться в службу. "Эту роль он сыграл. Но мы видим, что споры меняются, поэтому в целом, не меняя природу обращений, нужно гибко реагировать", - заключил он.

Банк России создал институт финансового омбудсмена для досудебного решения споров между гражданами и организациями, если сумма претензий не превышает 500 тыс. руб. Финомбудсмен начал рассматривать обращения в отношении страховщиков в июне 2019 года, МФО - с января 2020 года, для банков институт стал обязательным с января 2021 года.