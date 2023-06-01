"Соллерс" планирует расширить линейку автомобилей под собственным брендом в 2024 году

Замглавы компании Зоя Каика сообщила об активной работе по организации производства и новых моделей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Автопроизводитель "Соллерс" в 2024 году планирует расширить линейку автомобилей под собственным брендом. Об этом журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) сообщила замглавы компании Зоя Каика.

"Мы планируем, что мы будем развивать под брендом Sollers линейку коммерческих автомобилей, которые пока не заполнены, не представлены локальными производствами. Сейчас активно работаем над тем, чтобы организовать производство и новых моделей под брендом Sollers", - сказала она, уточнив, что речь идет о 2024 годе.

В прошлом году "Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на собственном заводе компании "Соллерс" в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи Sollers Argo и Sollers Atlant начались в декабре 2022 года. Приобрести автомобили можно более чем в 60 дилерских центрах, расположенных в 46 городах России.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России