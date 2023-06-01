РЖД увеличат количество мест в "Сапсанах" на июньские праздники в два раза

Как сообщили в холдинге, сдвоенные составы из Москвы отправятся 9, 12 и 13 июня, из Санкт-Петербурга - 9 и 12 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в дни июньских праздников в два раза увеличат количество мест в "Сапсанах" путем удвоения составов ряда поездов. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах в праздничные дни июня уже достигла 100%. Вслед за спросом мы удвоили составность ряда поездов", - отмечается в сообщении.

Сдвоенные "Сапсаны" из Москвы отправятся в 17:40 мск (поезд N778) и в 21:00 мск (поезд N786) 9 июня, в 21:00 мск (поезд N786) 12 июня и в 5:55 мск (поезд N754) 13 июня, а из Санкт-Петербурга - в 9:00 мск (поезд N759) и в 13:00 мск (поезд N767) 9 июня, а также в 13:00 мск (поезд N767) и в 17:00 мск (поезд N775) 12 июня.

Билеты уже находятся в продаже, отметили в РЖД.