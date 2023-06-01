Опубликована декларация о доходах Эрдогана

Согласно документу, сбережения президента Турции составляют $90,6 тыс., долги превышают $240 тыс.

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный 28 мая на новый срок, хранит сбережения в национальной валюте - турецких лирах. К настоящему времени он накопил 1 884 878 лир, или $90,6 тыс. по курсу Центробанка страны на четверг, свидетельствует декларация о доходах турецкого лидера, опубликованная в правительственном вестнике Resmî Gazete вместе с решением ЦИК о его победе в президентской гонке.

Из нее следует, что чета Эрдоганов владеет домом в местечке Кысыклы в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула стоимостью 7,695 млн турецких лир ($382,9 тыс.) и земельным участком в 2 тыс. кв. м в деревне Думанкая в черноморской провинции Ризе, который оценен в 10 тыс. лир ($480).

Турецкий президент, как следует из декларации, имеет долги перед неким Мустафой Эрдоганом в 5 млн турецких лир ($240,3 тыс.). Кем он приходится главе государства, не уточняется. Телеканал Halk TV отмечает, что речь идет о брате Эрдогана, о котором практически нет упоминаний в СМИ.

Центризбирком Турции в четверг обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, который состоялся 28 мая. Эрдоган получил 52,18% голосов, его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, - 47,82%.