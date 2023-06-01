"Ростелеком" договорился поддержать команду чемпионата "Битвы роботов"

Компания намерена оказать финансовую и технологическую поддержку

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) подписал соглашение о поддержке команды Energy, участника чемпионата "Битвы роботов". Компания окажет не только финансовую, но и технологическую поддержку, сообщил ТАСС в четверг капитан команды Energy Олег Казьмин.

"Наша команда занимается направлением Битвы роботов уже более восьми лет. Мы принимали участие в большом количестве чемпионатов и одерживали призовые места, как на российском уровне, так и на международном. Мы благодарны компании "Ростелеком" за поддержку и веру в нашу команду. Мы уверены, что с таким технологическим партнером мы сможем достойно выступить на всех этапах и занять призовые места", - сказал Олег Казьмин.

Презентация международного чемпионата "Битва роботов" прошла на конференции ЦИПР. В ходе мероприятия президент "Ростелекома" Михаил Осеевский изучил экспонаты стенда. По результатам общения было принято решение поддержать команду в рамках чемпионата "Битва роботов" и также оказать финансовую поддержку и технологическую экспертизу для повышения эффективности разработки.

Первый этап "Битвы роботов" пройдет в июле 2023 года. Инженерные команды будут соревноваться в проектировании своих роботов, продумают стратегию битвы и сразятся на ринге. Компания "Промобот" будет отвечать за техническую экспертизу при проведении чемпионата. Ранее, организаторы чемпионата объявили о том что завершился отбор заявок на участие в чемпионате по битве роботов. Для участия были отобраны 67 команд из 20 регионов, включая такие регионы как: Москва, Пермский край, Ленинградская область, Омская область, Новосибирская область и другие. Также к участию дополнительно допущены 10 команд из зарубежных стран, в том числе из Вьетнама, Казахстана, Китая, Индии, Ирана и Турции.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС - генеральное информационное агентство конференции.