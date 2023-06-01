Минфин США исключил из санкционного списка яхту, якобы принадлежащую Гурьеву

По данным агентства Bloomberg, это дало руководству Антигуа и Барбуды возможность выставить на аукцион яхту, стоимость которой составляет $120 млн

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США исключило из черного списка по России в четверг яхту Alfa Nero, которая, по версии Вашингтона, принадлежит российскому предпринимателю, главе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрею Гурьеву. Об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

По данным агентства Bloomberg, такое решение американского правительства дало властям Антигуа и Барбуды возможность выставить на аукцион яхту, стоимость которой составляет $120 млн. По версии Минфина США, Alfa Nero была приобретена Гурьевым, внесенным в санкционные списки американских властей, в 2014 году. Яхта попала в черный список в прошлом году.

Alfa Nero, по версии агентства, "была брошена в гавани Фалмут на Антигуа в марте 2022 года". Гурьев, как подчеркивает Bloomberg, отрицает, что яхта принадлежит ему. В августе прошлого года ФБР США вместе с местными правоохранительными органами провели обыск судна.

Столкнувшись с огромным количеством неоплаченных счетов по Alfa Nero, правительство Антигуа и Барбуды в апреле конфисковало яхту и попросило Минфин США исключить судно из черного списка, чтобы продать его с аукциона. В американском ведомстве утверждают, что соответствующее решение Вашингтона "подчеркивает приверженность США тесному сотрудничеству с международными партнерами с целью лишить российских олигархов и элиту их активов и доходов от их богатства". Должностные лица Антигуа и Барбуды ранее проинформировали, что уже получили 20 заявок на покупку Alfa Nero. Генеральный прокурор страны Стедрой Бенджамин сообщил агентству, что правительство оставит вырученные средства для "внутренних целей" и не намерено направлять их Украине.