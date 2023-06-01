Зарубежные вендоры ПО в случае возвращения в РФ смогут получить компенсацию

В Минцифры сообщили, что компании будут продолжать платить за использование иностранного ПО на спецсчет, часть этих денег направят на компенсации, когда иностранные вендоры вернутся, другую часть этих денег используют на развитие российского ПО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Иностранные вендоры программного обеспечения в случае возвращения в Россию смогут получить часть компенсации за использование их софта российскими компаниями в период их отсутствия в стране. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин в кулуарах конференции ЦИПР.

"За чужое надо платить, за использование программного обеспечения надо платить. Это общий принцип. Другой принцип, что это невозможно сделать по разным причинам, в том числе и по санкционным, но бесплатное использование ПО - это неправильно. Поэтому компании будут продолжать платить за использование иностранного ПО (на спецсчет - прим. ТАСС), часть этих денег будет дожидаться случая, когда и если иностранные вендоры вернутся, тогда им часть будет компенсирована. Другая часть этих денег будет использована на развитие российского ПО", - сообщил Паршин.

Он подчеркнул, что отсутствие этой меры может затормозить процесс импортозамещения, на данный момент он идет "динамично".

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".