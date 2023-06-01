Зарубежные вендоры ПО в случае возвращения в РФ смогут получить компенсацию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Иностранные вендоры программного обеспечения в случае возвращения в Россию смогут получить часть компенсации за использование их софта российскими компаниями в период их отсутствия в стране. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин в кулуарах конференции ЦИПР.
"За чужое надо платить, за использование программного обеспечения надо платить. Это общий принцип. Другой принцип, что это невозможно сделать по разным причинам, в том числе и по санкционным, но бесплатное использование ПО - это неправильно. Поэтому компании будут продолжать платить за использование иностранного ПО (на спецсчет - прим. ТАСС), часть этих денег будет дожидаться случая, когда и если иностранные вендоры вернутся, тогда им часть будет компенсирована. Другая часть этих денег будет использована на развитие российского ПО", - сообщил Паршин.
Он подчеркнул, что отсутствие этой меры может затормозить процесс импортозамещения, на данный момент он идет "динамично".
ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".