В Пакистане инфляция в мае достигла рекордных 38%

По данным Статистического бюро страны, на рост инфляции повлияли неэффективное управление финансами, обесценивание рупии и неспособность правительства разблокировать финансирование Международного валютного фонда

ИСЛАМАБАД, 2 июня. /ТАСС/. Потребительская инфляция в Пакистане увеличилась до 38% в мае, что стало самым сильным ростом цен в годовом исчислении за всю историю наблюдений. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на статистическое управление страны.

Рост инфляции произошел на фоне политических потрясений в Пакистане в основном из-за заметного скачка цен на продукты питания, транспорт, аренду жилья, потребление электроэнергии и газа.

По данным Статистического бюро Пакистана (PBS), расходы на несколько видов продовольственных товаров и транспортные расходы выросли в мае более чем на 50% по сравнению с этим же месяцем 2022 года. Инфляция за рассматриваемый период составила 35,1% в городах и 42,2% в сельской местности. Рост цен на продукты в мае достиг 48,1% и 52,4% соответственно, непродовольственная инфляция составила 26,6% в городах и 32,5% в сельской местности.

На рост инфляции повлияли неэффективное управление финансами, обесценивание рупии и неспособность правительства разблокировать финансирование Международного валютного фонда, уточнило Статистическое бюро.

Инфляция в Пакистане находилась на уровне 20% с июня 2022 года по январь 2023 года. В феврале она выросла до 31,6%, в марте превысила 35% и в апреле достигла 36,4%.