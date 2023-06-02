Нейросети смогут уберечь бизнес от кражи данных за счет анализа профилей сотрудников

Искусственный интеллект сможет выявлять нехарактерное для обладателей корпоративных аккаунтов поведения, включая манеру набора текста, отметила директор по стратегии и развитию продукта компании "Элвис-Неотек" Татьяна Мосендз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Нейросети в основе систем защиты от киберугроз смогут защищать данные компаний за счет выявления нехарактерного для обладателей корпоративных аккаунтов поведения, включая манеру набора текста. Об этом в пятницу на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) рассказала ТАСС директор по стратегии и развитию продукта компании "Элвис-Неотек" (участник рынка Национальной технологической инициативы "Нейронет") Татьяна Мосендз.

ИИ-решения уже используются как киберпреступниками, так и специалистами, обеспечивающими защиту корпоративной IT-инфраструктуры, уточнила она. К примеру, они помогают выявлять аномалии в анализируемом трафике, оповещая о DDOS-атаках. В перспективе заранее обученные на больших объемах данных нейросети будут способны предотвращать кражи данных со взломанных аккаунтов за счет фонового анализа активности пользователей.

"Нейросети в перспективе смогут не только сокращать время реагирования на угрозу и прогнозировать сценарии атак, но и быстро определять взломщика корпоративного аккаунта. Такие системы будут составлять индивидуальные профили сотрудников, отражающие множество особенностей их пользовательского поведения. Если в аккаунте авторизуется кто-то другой, нейросеть сможет вычислить это даже по манере набора теста", - уточнила Мосендз, отметив также способность нейросетей в будущем блокировать ботов на основе более глубокого анализа их активности.

Эксперт считает, что в исследованиях возможностей нейросетей в качестве инструментов киберзащиты сегодня еще остаются белые пятна и неочевидные риски. К примеру, на этапе обучения они могут интерпретировать подмену данных злоумышленниками как норму и впоследствии не обнаружить эту угрозу.

"Конечно, не стоит забывать и про стремительный рост частоты применения нейросетей злоумышленниками и постоянное развитие новых способов взлома и кражи данных. Разработчики решений в сфере кибербезопасности должны быть на шаг впереди своих оппонентов", - заключила она.

Компания "Элвис-Неотек", созданная в 2011 году при поддержке "Роснано", разрабатывает и производит высокотехнологичные системы безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, а также радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта, и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ".

Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".