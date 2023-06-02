2 июня, 12:16
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Нейросети смогут уберечь бизнес от кражи данных за счет анализа профилей сотрудников

Искусственный интеллект сможет выявлять нехарактерное для обладателей корпоративных аккаунтов поведения, включая манеру набора текста, отметила директор по стратегии и развитию продукта компании "Элвис-Неотек" Татьяна Мосендз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Нейросети в основе систем защиты от киберугроз смогут защищать данные компаний за счет выявления нехарактерного для обладателей корпоративных аккаунтов поведения, включая манеру набора текста. Об этом в пятницу на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) рассказала ТАСС директор по стратегии и развитию продукта компании "Элвис-Неотек" (участник рынка Национальной технологической инициативы "Нейронет") Татьяна Мосендз.

ИИ-решения уже используются как киберпреступниками, так и специалистами, обеспечивающими защиту корпоративной IT-инфраструктуры, уточнила она. К примеру, они помогают выявлять аномалии в анализируемом трафике, оповещая о DDOS-атаках. В перспективе заранее обученные на больших объемах данных нейросети будут способны предотвращать кражи данных со взломанных аккаунтов за счет фонового анализа активности пользователей.

"Нейросети в перспективе смогут не только сокращать время реагирования на угрозу и прогнозировать сценарии атак, но и быстро определять взломщика корпоративного аккаунта. Такие системы будут составлять индивидуальные профили сотрудников, отражающие множество особенностей их пользовательского поведения. Если в аккаунте авторизуется кто-то другой, нейросеть сможет вычислить это даже по манере набора теста", - уточнила Мосендз, отметив также способность нейросетей в будущем блокировать ботов на основе более глубокого анализа их активности.

Эксперт считает, что в исследованиях возможностей нейросетей в качестве инструментов киберзащиты сегодня еще остаются белые пятна и неочевидные риски. К примеру, на этапе обучения они могут интерпретировать подмену данных злоумышленниками как норму и впоследствии не обнаружить эту угрозу.

"Конечно, не стоит забывать и про стремительный рост частоты применения нейросетей злоумышленниками и постоянное развитие новых способов взлома и кражи данных. Разработчики решений в сфере кибербезопасности должны быть на шаг впереди своих оппонентов", - заключила она.

Компания "Элвис-Неотек", созданная в 2011 году при поддержке "Роснано", разрабатывает и производит высокотехнологичные системы безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, а также радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта, и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ".

Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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